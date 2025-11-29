Concert Airs d’opéra Le Prieuré Grignan Grignan
Concert Airs d’opéra Le Prieuré Grignan Grignan samedi 29 novembre 2025.
Concert Airs d’opéra
Le Prieuré Grignan 165 Chemin du Prieuré Grignan Drôme
Tarif : 10 – 10 – EUR
Libre participation
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 20:00:00
fin : 2025-11-29 21:05:00
Date(s) :
2025-11-29
Airs d’opéra & d’opérette, Bellini, Gounod, Offenbach, Fauré, et aussi des oeuvres non lyriques de Chopin, Albeniz
.
Le Prieuré Grignan 165 Chemin du Prieuré Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 53 66 16 claire26.poignant@gmail.com
English :
Airs from opera & operetta, Bellini, Gounod, Offenbach, Fauré, and also non-lyrical works by Chopin, Albeniz
German :
Arien aus Opern & Operetten, Bellini, Gounod, Offenbach, Fauré, und auch nicht-lyrischen Werken von Chopin, Albeniz
Italiano :
Arie d’opera e d’operetta di Bellini, Gounod, Offenbach e Fauré, oltre a opere non liriche di Chopin e Albeniz
Espanol :
Arias de ópera y opereta de Bellini, Gounod, Offenbach y Fauré, así como obras no líricas de Chopin y Albéniz
L’événement Concert Airs d’opéra Grignan a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes