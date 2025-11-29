Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Airs d'opéra Le Prieuré Grignan Grignan samedi 29 novembre 2025.

Le Prieuré Grignan 165 Chemin du Prieuré Grignan Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Libre participation

Début : 2025-11-29 20:00:00
fin : 2025-11-29 21:05:00

2025-11-29

Airs d’opéra & d’opérette, Bellini, Gounod, Offenbach, Fauré, et aussi des oeuvres non lyriques de Chopin, Albeniz
+33 6 89 53 66 16  claire26.poignant@gmail.com

English :

Airs from opera & operetta, Bellini, Gounod, Offenbach, Fauré, and also non-lyrical works by Chopin, Albeniz

German :

Arien aus Opern & Operetten, Bellini, Gounod, Offenbach, Fauré, und auch nicht-lyrischen Werken von Chopin, Albeniz

Italiano :

Arie d’opera e d’operetta di Bellini, Gounod, Offenbach e Fauré, oltre a opere non liriche di Chopin e Albeniz

Espanol :

Arias de ópera y opereta de Bellini, Gounod, Offenbach y Fauré, así como obras no líricas de Chopin y Albéniz

