Concert Airs d’opéra Foyer de vie Le Béal Taulignan
Foyer de vie Le Béal 675 chemin du Béal Taulignan Drôme
Tarif : 10 – 10 – EUR
libre participation pour 2 artistes
Début : 2026-01-24 16:30:00
fin : 2026-01-24 17:45:00
2026-01-24
Concert d’air d’opéra, Gounod, Bellini, Offenbach et d’airs romantiques, Debussy, Fauré, Chausson, Chopin (fantaisie impromptue)…
Foyer de vie Le Béal 675 chemin du Béal Taulignan 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 53 66 16 claire26.poignant@gmail.com
English :
Concert of opera arias by Gounod, Bellini, Offenbach and romantic arias by Debussy, Fauré, Chausson, Chopin (impromptu fantasy)…
