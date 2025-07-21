Concert AJAM Gabriel Durliat Sainte-Marie-aux-Mines

Concert AJAM Gabriel Durliat

rue Osmont Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-08 15:00:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Promesse d’un moment suspendu, ce jeune virtuose explorera les mondes contrastés de Chopin, Debussy, Liszt et Berlioz avec audace et sensibilité. Une performance à ne pas manquer !

Gabriel Durliat | piano

Un grand pianiste et un formidable musicien à suivre. Philippe Cassard France Musique

Etoile montante du piano, Gabriel Durliat nous régalera d’un merveilleux programme dont la monumentale transcription de la Symphonie Fantastique de Berlioz. La proposition, audacieuse, mettra en perspective l’univers onirique et introspectif de l’œuvre virtuose de Liszt avec la poésie intimiste des pièces de Chopin et de Debussy.

Programme

Frédéric Chopin, Nocturne no 20 en ut dièse mineur

Claude Debussy, Clair de Lune, extrait de la Suite Bergamasque

Franz Liszt, En rêve , Nocturne pour piano, S. 207

Hector Berlioz / Franz Liszt, Symphonie Fantastique .

rue Osmont Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est +33 3 88 22 19 22 contact@ajam.fr

English :

A promise of a suspended moment, this young virtuoso explores the contrasting worlds of Chopin, Debussy, Liszt and Berlioz with audacity and sensitivity. A performance not to be missed!

German :

Dieser junge Virtuose, der einen schwebenden Moment verspricht, wird die kontrastreichen Welten von Chopin, Debussy, Liszt und Berlioz mit Kühnheit und Sensibilität erkunden. Eine Aufführung, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten!

Italiano :

Promessa di un momento sospeso, questo giovane virtuoso esplorerà con audacia e sensibilità i mondi contrastanti di Chopin, Debussy, Liszt e Berlioz. Un’esibizione da non perdere!

Espanol :

Promesa de un momento suspendido, este joven virtuoso explorará con audacia y sensibilidad los universos contrastados de Chopin, Debussy, Liszt y Berlioz. ¡Una actuación que no debe perderse!

