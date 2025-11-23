Concert AJAM Hugo Meder et Arthur Hinnewinkel Sainte-Marie-aux-Mines

Concert AJAM Hugo Meder et Arthur Hinnewinkel

rue Osmont Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-11-23 15:00:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Deux talents alsaciens à l’éclat international réunis pour un programme intense et sensible, entre Schumann et Schubert. Une soirée d’excellence, portée par la jeunesse et la maîtrise.

Hugo Meder | violon

Arthur Hinnewinkel | piano

Un violon classe et chaleureux. Tristan Labouret Bachtrack

Un pianiste imaginatif au toucher ensorcelant. Serge Martin Le Soir

Ce concert de novembre illustrera les valeurs d’excellence que l’association défend depuis sa création. À l’affiche, Hugo Meder, enfant du pays qui s’est imposé sur la scène internationale avec son trio, et Arthur Hinnewinkel, originaire de Wissembourg, dont les interprétations marquantes lui ont valu une très belle quatrième place au Concours Reine Elisabeth de Belgique en mai dernier.

Programme

Robert Schumann, Sonate no 3 en la mineur, Wo027

Franz Schubert, Sonate en la majeur, op. 162

Robert Schumann, Sonate no 2 en ré mineur, op. 121 .

rue Osmont Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est +33 3 88 22 19 22 contact@ajam.fr

English :

Two Alsatian talents of international stature come together for an intense, sensitive program of Schumann and Schubert. An evening of excellence, driven by youth and mastery.

German :

Zwei elsässische Talente mit internationalem Glanz vereint für ein intensives und sensibles Programm zwischen Schumann und Schubert. Ein Abend der Spitzenklasse, getragen von Jugend und Meisterschaft.

Italiano :

Due talenti alsaziani di caratura internazionale si incontrano per un programma intenso e sensibile di Schumann e Schubert. Una serata di eccellenza, all’insegna della gioventù e della maestria.

Espanol :

Dos talentos alsacianos de talla internacional se reúnen en un programa intenso y sensible de Schumann y Schubert. Una velada de excelencia, impulsada por la juventud y la maestría.

