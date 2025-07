Concert AJAM Quatuor Ineo Sainte-Marie-aux-Mines

Concert AJAM Quatuor Ineo Sainte-Marie-aux-Mines samedi 4 octobre 2025.

Concert AJAM Quatuor Ineo

rue Osmont Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-10-04 15:00:00

fin : 2025-10-04 16:00:00

2025-10-04

Porté par l’esprit de transmission cher à l’AJAM, ce jeune ensemble prometteur poursuit la tradition avec un programme vibrant, mêlant Mozart, Ravel et une création contemporaine. Un rendez-vous musical à ne pas manquer !

Nadia & Liuba Kalmykova | violons

Yan Lok Hoi | alto

Constantin Siepermann | violoncelle

Placé sous le signe de la transmission, cette invitation d’octobre qui marque la reconduction du partenariat de l’AJAM avec le Quatuor Diotima, ravive en effet le souvenir d’un temps où, jeune ensemble prometteur, il faisait lui-même ses débuts à l’AJAM… C’était il y a un quart de siècle, de 1998 à 2001 !

Programme

Wolfgang Amadeus Mozart, Quatuor en ut majeur Les Dissonances , K. 465

Yixuan Hu, Gradient

Maurice Ravel, Quatuor à cordes en fa majeur .

rue Osmont Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est +33 3 88 22 19 22 contact@ajam.fr

English :

Buoyed by the spirit of transmission dear to AJAM, this promising young ensemble continues the tradition with a vibrant program combining Mozart, Ravel and a contemporary creation. A musical rendez-vous not to be missed!

German :

Getragen vom Geist der Weitergabe, der dem AJAM am Herzen liegt, setzt dieses junge, vielversprechende Ensemble die Tradition mit einem vibrierenden Programm fort, das Mozart, Ravel und eine zeitgenössische Kreation miteinander verbindet. Ein musikalisches Ereignis, das Sie nicht verpassen sollten!

Italiano :

Sostenuto dallo spirito di trasmissione tanto caro all’AJAM, questo giovane e promettente ensemble continua la tradizione con un programma vibrante che combina Mozart, Ravel e opere contemporanee. Un evento musicale da non perdere!

Espanol :

Animado por el espíritu de transmisión tan apreciado por la AJAM, este joven y prometedor conjunto continúa la tradición con un vibrante programa que combina Mozart, Ravel y obras contemporáneas. Un acontecimiento musical que no debe perderse

