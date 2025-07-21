Concert AJAM Trio Zeliha Sainte-Marie-aux-Mines

Concert AJAM Trio Zeliha Sainte-Marie-aux-Mines dimanche 15 mars 2026.

Concert AJAM Trio Zeliha

rue Osmont Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-15 15:00:00

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

Trois talents de la scène classique unis dans un même souffle musical. Beethoven et Brahms résonnent avec intensité sous les doigts de ces artistes au parcours déjà impressionnant.

Jorge González Buajasán | piano

Manon Galy | violon

Maxime Quennesson | violoncelle

Un engagement étourdissant. Laure Mézan Pianiste Magazine

Le Trio Zeliha aussi uni que virtuose. Sophie Bourdais Télérama

Trentenaires tous trois, le pianiste cubain Jorge González Buajasán, la violoniste Manon Galy nominée aux Victoires de la musique classique 2022 et le violoncelliste Maxime Quennesson que le public de l’AJAM a déjà pu apprécier les deux dernières saisons, mettront à profit leur expérience et leur maturité pour faire de ce rendez-vous un grand moment de musique.

Programme

Ludwig van Beethoven, Trio avec piano n¿ 7 à l’Archiduc en si bémol majeur, op. 97

Johannes Brahms, Trio pour piano et cordes n° 1 en si majeur, op. 8 .

rue Osmont Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est +33 3 88 22 19 22 contact@ajam.fr

English :

Three talents of the classical scene united in the same musical breath. Beethoven and Brahms resonate with intensity under the fingers of these artists with already impressive careers.

German :

Drei Talente der klassischen Szene vereint in einem gemeinsamen musikalischen Atemzug. Beethoven und Brahms erklingen intensiv unter den Fingern dieser Künstler, die bereits eine beeindruckende Karriere hinter sich haben.

Italiano :

Tre talenti della scena classica uniti nello stesso respiro musicale. Beethoven e Brahms risuonano con intensità sotto le dita di questi artisti dalla carriera già impressionante.

Espanol :

Tres talentos de la escena clásica unidos en un mismo aliento musical. Beethoven y Brahms resuenan con intensidad bajo los dedos de estos artistas con carreras ya impresionantes.

L’événement Concert AJAM Trio Zeliha Sainte-Marie-aux-Mines a été mis à jour le 2025-07-21 par Office de tourisme du Val d’Argent