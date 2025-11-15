Concert AJAR du Manu Forster Trio Tribute to James Brown Villefranche-de-Rouergue

Concert AJAR du Manu Forster Trio Tribute to James Brown Villefranche-de-Rouergue samedi 15 novembre 2025.

Concert AJAR du Manu Forster Trio Tribute to James Brown

Quai de la Sénéchaussée Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Début : Samedi 2025-11-15

2025-11-15

Venez assister à une véritable conversation instrumentale, invitant l’auditeur à savourer la magie d’un big-band de jazz, en trio !

Le Manu Forster Trio rend un hommage plein d’entrain au légendaire Ray Brown Trio. Empli de complicité et d’allégresse, leur dialogue musical offre un swing américain moderne, alliant énergie, finesse et interaction permanente avec le public. .

Quai de la Sénéchaussée Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 27 36 ajar.aveyron@gmail.com

English :

Come and enjoy a real instrumental conversation, inviting the listener to savor the magic of a jazz big-band trio!

German :

Erleben Sie eine echte instrumentale Konversation, die den Zuhörer einlädt, die Magie einer Bigband-Jazzband zu genießen im Trio!

Italiano :

Venite a godervi una vera e propria conversazione strumentale, che invita l’ascoltatore ad assaporare la magia di un trio di big-band jazz!

Espanol :

Venga a disfrutar de una auténtica conversación instrumental, que invita al oyente a saborear la magia de un trío de big-band de jazz

