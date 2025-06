Concert AJB Orchestra Les légendes françaises Aubagne 25 juillet 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Concert AJB Orchestra Les légendes françaises Vendredi 25 juillet 2025 le vendredi à partir de 21h. Esplanade de Gaulle Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-25

fin : 2025-07-25

Date(s) :

2025-07-25

Vivez une expérience musicale grandiose avec AJB Orchestra, dirigé par Daniel Scaturro ! Cet ensemble exceptionnel de vingt musiciens vous invite à redécouvrir les grandes voix de la chanson française, dans un style Big Band époustouflant.

Sous la direction vocale de Laurent Boeuf et avec Nans Sciaky, laissez-vous emporter par des arrangements inédits des classiques de Johnny Hallyday, Eddy Mitchell et Michel Sardou.

Que vous soyez un amateur de Big Band, un nostalgique des années yéyé, un fan de rock’n’roll ou un amoureux de la variété française, ce spectacle est fait pour vous ! Venez redécouvrir ces chansons qui ont traversé les générations, dans une ambiance festive et chaleureuse.

L’énergie et la puissance du Big Band donneront une nouvelle dimension à ces chansons intemporelles, pour une soirée inoubliable. .

Esplanade de Gaulle

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 38 57 79

English :

Enjoy a grandiose musical experience with AJB Orchestra, directed by Daniel Scaturro! This exceptional ensemble of twenty musicians invites you to rediscover the great voices of French chanson, in breathtaking Big Band style.

German :

Erleben Sie eine grandiose musikalische Erfahrung mit dem AJB Orchestra unter der Leitung von Daniel Scaturro! Dieses außergewöhnliche Ensemble aus zwanzig Musikern lädt Sie dazu ein, die großen Stimmen des französischen Chansons in einem atemberaubenden Big-Band-Stil neu zu entdecken.

Italiano :

Vivete una stravaganza musicale con la AJB Orchestra, diretta da Daniel Scaturro! Questo eccezionale ensemble di venti musicisti vi invita a riscoprire le grandi voci della chanson francese, in uno splendido stile da Big Band.

Espanol :

Viva un espectáculo musical con la AJB Orchestra, dirigida por Daniel Scaturro Este excepcional conjunto de veinte músicos le invita a redescubrir las grandes voces de la chanson francesa, en un impresionante estilo Big Band.

L’événement Concert AJB Orchestra Les légendes françaises Aubagne a été mis à jour le 2025-06-18 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile