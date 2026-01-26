CONCERT AJIMSA Cassagnabère-Tournas

CONCERT AJIMSA

LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne

Tarif : 6 – 6 – 8 EUR

Début : 2026-03-07 21:00:00

La Pistouflerie vous propose un concert de musique sans frontières.

Fondé au Chili en 2016 par la chanteuse et compositrice française Julie Gaye et le guitariste et compositeur chilien Cristian Torres, Ajimsa se caractérise par sa musique sans frontières à travers des chansons engagées en français, en espagnol et en anglais, le groupe mêle des influences musicales d’Amérique latine, d’Afrique, du Moyen Orient et d’Europe, avec une touche de rock progressif…

La Pistouflerie propose des boissons et produits locaux de qualité (ardoises de charcuterie/fromage et assiette végétariennes) dans une ambiance chaleureuse qui leur a valu le label Comme à la maison du département Haute Garonne 6 .

LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie lapistouflerie@gmail.com

La Pistouflerie presents a concert of music without borders.

