Concert AJT jazz manouche Sébastien Félix Salle Jean Giono Montségur-sur-Lauzon
Concert AJT jazz manouche Sébastien Félix Salle Jean Giono Montségur-sur-Lauzon samedi 4 avril 2026.
Concert AJT jazz manouche Sébastien Félix
Salle Jean Giono 117 le village Montségur-sur-Lauzon Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 20:30:00
fin : 2026-04-04 22:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Un trio incontournable du jazz manouche !
.
Salle Jean Giono 117 le village Montségur-sur-Lauzon 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 44 84 72 amisdujazztraditionnel@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An essential Gypsy jazz trio!
L’événement Concert AJT jazz manouche Sébastien Félix Montségur-sur-Lauzon a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes