CONCERT « AKAWAK SOUND & UNICO » La Boule d'Or Auberge créative Clamecy jeudi 24 juillet 2025.

La Boule d'Or Auberge créative 5 Place de Bethléem Clamecy Nièvre

Gratuit

Début : 2025-07-24 18:00:00

fin : 2025-07-24 21:00:00

2025-07-24

Amateur et collectionneur de disques vinyles depuis 25 ans, Selecta Akawak (Pierlo) s’est intéressé plus particulièrement à la musique jamaïcaine des années 50′ son origine jusqu’à son évolution contemporaine et son impact sur la musique dans le monde entier. Il sera accompagné par l’artiste Unico, musicien, producteur et chanteur passionné de Black music, aussi à l’aise dans le RAP que dans le Reggae. Bar et petite restauration sur place. Entrée libre .

La Boule d’Or Auberge créative 5 Place de Bethléem Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 37 87 10 autrechapelle@gmail.com

