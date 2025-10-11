Concert Akhali tal’ra Coutances
Concert Akhali tal’ra Coutances samedi 11 octobre 2025.
Concert Akhali tal’ra
Rue de la Roquelle Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 16:30:00
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Concert Akhali tal’ra à la chapelle Notre-Dame-de-la-Roquelle à Coutances. .
Rue de la Roquelle Coutances 50200 Manche Normandie amisroquelle@gmail.com
English : Concert Akhali tal’ra
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert Akhali tal’ra Coutances a été mis à jour le 2025-09-16 par Coutances Tourisme