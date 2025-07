Concert Akkord Connexion Le Rouge Gorge Réville

Le Rouge Gorge 19 Route des Monts Réville Manche

Début : 2025-07-29 16:00:00

fin : 2025-07-29 17:30:00

2025-07-29

AKKORD CONNEXION FOLK EUROPÉEN / KRISTINA-GÉRARD. Avec accordéon, guitare, dulcimer et leurs voix en harmonie, Akkord Connexion fait tomber les frontières et nous embarque dans leur univers artistique emprunt d’émotion, de sensibilité et de chaleur humaine.

Le Rouge Gorge 19 Route des Monts Réville 50760 Manche Normandie +33 6 82 15 49 02 gvmusicdelamer@gmail.com

English : Concert Akkord Connexion

AKKORD CONNEXION » EUROPEAN FOLK / KRISTINA-GÉRARD. With accordion, guitar, dulcimer and their voices in harmony, Akkord Connexion breaks down borders and draws us into their artistic universe of emotion, sensitivity and human warmth.

German :

AKKORD CONNEXION » EUROPÄISCHER FOLK / KRISTINA-GÉRARD. Mit Akkordeon, Gitarre, Hackbrett und ihren harmonischen Stimmen reißen Akkord Connexion alle Grenzen nieder und nehmen uns mit in ihre künstlerische Welt voller Emotionen, Sensibilität und menschlicher Wärme.

Italiano :

AKKORD CONNEXION » FOLK EUROPEO / KRISTINA-GÉRARD. Con fisarmonica, chitarra, dulcimer e le loro voci in armonia, gli Akkord Connexion abbattono le frontiere e ci fanno entrare nel loro mondo artistico fatto di emozioni, sensibilità e calore umano.

Espanol :

AKKORD CONNEXION » FOLK EUROPEO / KRISTINA-GÉRARD. Con acordeón, guitarra, dulcimer y sus voces en armonía, Akkord Connexion rompe fronteras y nos adentra en su universo artístico de emoción, sensibilidad y calor humano.

