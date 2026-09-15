Concert – Akoda feat. Laurent Maur Le Petit Duc Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Concert – Akoda feat. Laurent Maur

Vendredi 2 octobre 2026 à partir de 20h30. Le Petit Duc 35 rue Emile Tavan Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 19 – 19 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:30:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Valérie Chane Tef, pianiste, chanteuse et compositrice réunionnaise, fonde AKODA, un projet à l’identité musicale singulière où se rencontrent le maloya, les chants traditionnels créoles, les pulsations afro-caribéennes et les codes du jazz contemporain.

Porté par une énergie organique et un jeu intense, AKODA propose une musique profondément incarnée. Le groupe construit un dialogue entre mémoire, identité, métissage culturel et improvisation moderne. « Créole jazz puissant, viscéral et immédiat ». .

Le Petit Duc 35 rue Emile Tavan Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Valérie Chane Tef, a pianist, singer, and composer from Réunion, founded AKODA, a project with a unique musical identity that blends maloya, traditional Creole songs, Afro-Caribbean rhythms, and the conventions of contemporary jazz.

L’événement Concert – Akoda feat. Laurent Maur Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme d’Aix en Provence