Concert Alain Briant Coutances

Concert Alain Briant

4 Rue Saint-Pierre Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 16:00:00

fin : 2026-03-21 17:30:00

Date(s) :

2026-03-21

Dans le cadre de son installation et de son exposition photographique En attendant l’IA l’artiste local Alain Briant nous propose un concert dans l’espace François 1er, salle historique de la galerie. .

4 Rue Saint-Pierre Coutances 50200 Manche Normandie +33 6 70 63 92 82 lagaleriedessept@gmail.com

