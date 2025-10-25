Concert Alain Chamfort L’impermanence Sedan
Avec L’Impermanence , le chanteur de Manureva publie son quinzième disque en se confrontant à un thème artistique éternel la vanité. Il s’agit de son dernier album, il en a décidé ainsi. Ce n’est pas qu’il ne composera plus ni n’enregistra plus, mais sans doute plus un album. Point d’orgue à une carrière discographique démarrée il y a un peu plus de 50 ans, L’Impermanence ressemble à une œuvre majeure, profonde et poignante. Un concert empreint de nouveaux titres, de pépites moins connues des précédents albums, sans oublier des incontournables réarrangés.Spectacle assis, placement libre.
With L’Impermanence , the Manureva singer releases his fifteenth album, confronting an eternal artistic theme: vanity. This is his last album, as he has decided. It’s not that he won’t be composing or recording again, but probably not an album. The culmination of a recording career that began just over 50 years ago, L?Impermanence resembles a major, profound and poignant work. A concert featuring new songs, lesser-known nuggets from previous albums, and rearranged favourites.
Mit L?Impermanence veröffentlicht der Sänger von Manureva seine fünfzehnte Platte und setzt sich dabei mit einem ewigen künstlerischen Thema auseinander: der Eitelkeit. Es ist sein letztes Album, das hat er so entschieden. Es ist nicht so, dass er nicht mehr komponieren oder aufnehmen wird, aber wahrscheinlich wird es kein Album mehr geben. Als Höhepunkt seiner vor etwas mehr als 50 Jahren begonnenen Plattenkarriere wirkt L?Impermanence wie ein großes, tiefgründiges und ergreifendes Werk. Das Konzert ist geprägt von neuen Titeln, weniger bekannten Nuggets aus früheren Alben und neu arrangierten Klassikern.
Con L’Impermanence , il cantante dei Manureva pubblica il suo quindicesimo album, affrontando un tema artistico eterno: la vanità. Questo è il suo ultimo album, come ha deciso lui stesso. Non è che non comporrà o registrerà più, ma solo che non farà un altro album. Culmine di una carriera discografica iniziata poco più di 50 anni fa, L’Impermanence è un’opera importante, profonda e struggente. Un concerto ricco di nuovi brani, di pezzi meno noti tratti dagli album precedenti e di brani preferiti riarrangiati.
Con L’Impermanence , el cantante de Manureva publica su decimoquinto álbum, enfrentándose a un tema artístico eterno: la vanidad. Este es su último álbum, como él mismo ha decidido. No es que no vaya a volver a componer o a grabar, es que no va a hacer otro álbum. Culminación de una carrera discográfica iniciada hace algo más de 50 años, L’Impermanence es una obra mayor, profunda y conmovedora. Un concierto repleto de temas nuevos, fragmentos menos conocidos de álbumes anteriores y remezclas de favoritos.
