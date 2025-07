Concert Alain de Nardis et Gilles Blocquel Le Yard Étretat

Concert Alain de Nardis et Gilles Blocquel Le Yard Étretat samedi 19 juillet 2025.

Concert Alain de Nardis et Gilles Blocquel

Le Yard 37 Rue Alphonse Karr Étretat Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-19 21:30:00

fin : 2025-07-19

Date(s) :

2025-07-19

Rendez-vous au Yard, bar emblématique d’Étretat, pour une soirée musicale portée par deux musiciens complices Alain de Nardis et Gilles Blocquel.

Une atmosphère chaleureuse, un lieu atypique, et des sonorités qui invitent à la flânerie… Ne manquez pas ce moment suspendu au cœur de l’été

Le Yard 37 Rue Alphonse Karr Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie normandie37@le-yard.com

English : Concert Alain de Nardis et Gilles Blocquel

Join us at the Yard, Étretat?s iconic bar, for an evening of music by two musicians: Alain de Nardis and Gilles Blocquel.

A warm atmosphere, an atypical location, and sounds that invite you to stroll… Don’t miss this moment suspended in the heart of summer!

German :

Treffen Sie sich im Yard, einer symbolträchtigen Bar in Étretat, zu einem musikalischen Abend, der von zwei befreundeten Musikern getragen wird: Alain de Nardis und Gilles Blocquel.

Eine warme Atmosphäre, ein ungewöhnlicher Ort und Klänge, die zum Verweilen einladen… Verpassen Sie nicht diesen Moment im Herzen des Sommers

Italiano :

Unitevi a noi allo Yard, il bar simbolo di Étretat, per una serata di musica di due musicisti con cui abbiamo un legame comune: Alain de Nardis e Gilles Blocquel.

Un’atmosfera calda, un luogo insolito e suoni che invitano a passeggiare… Non perdete questo momento sospeso nel cuore dell’estate..

Espanol :

Únase a nosotros en el Yard, el emblemático bar de Étretat, para disfrutar de una velada musical a cargo de dos músicos con los que compartimos un vínculo común: Alain de Nardis y Gilles Blocquel.

Un ambiente cálido, un lugar insólito y sonidos que invitan al paseo… No se pierda este momento suspendido en el corazón del verano..

