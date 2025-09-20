Concert Alain de Nardis et Gilles Bloquel en concert live Le Yard Étretat

Concert Alain de Nardis et Gilles Bloquel en concert live Le Yard Étretat samedi 20 septembre 2025.

Concert Alain de Nardis et Gilles Bloquel en concert live

Le Yard 37 Rue Alphonse Karr Étretat Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 21:00:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Alain de Nardis sera rejoint par l’excellentissime Gilles Bloquel pour un concert immanquable au Yard.

Figure reconnue de la scène rouennaise et nationale avec son groupe Nurse, Alain de Nardis explore également en solo un univers marqué par le blues et les sonorités américaines. .

Le Yard 37 Rue Alphonse Karr Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie normandie37@le-yard.com

English : Concert Alain de Nardis et Gilles Bloquel en concert live

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Alain de Nardis et Gilles Bloquel en concert live Étretat a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie