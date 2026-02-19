Concert Alain Ortega & Modjo Band Salon de Musique Salon-de-Provence
Mercredi 4 mars 2026 de 20h à 22h30. Salon de Musique 95, Avenue Raoul Francou Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 14 – 14 – 12 EUR
Début : 2026-03-04 20:00:00
fin : 2026-03-04 22:30:00
2026-03-04
Entre chanson française, blues et rock, Alain Ortega, infatigable voyageur, sait mettre son talent et sa notoriété au service des causes humaines
20h00 Première partie Atelier de l’IMFP encadré par Bastien Roblot
Loup Marchetti Batterie
Vincent Cuccia Basse
Esteban Soriano Clarinette
Tim Gauby Guitare
Tissio Misciglia Guitare
Léna Larcher Chant
21h00 Alain Ortega
Ses textes sont à l’image de sa voix, graves, chauds et attachants. Ses compositions personnelles et ses reprises de la chanson française (Brel, Ferrat, Bourvil, Christophe, Bashung…) bénéficient d’un accompagnement haut de gamme, quintet instrumental où les sons acoustiques côtoient la guitare électrique tranchante et lumineuse de Laurent Menier.
Alain ORTEGA Chant
Denis GUERIN Guitare
Aurélien NOWAK Violoncelle
Alexandre LANTIERI Saxophone Clarinette
Flore GALAIS Contrebasse
Philippe JARDIN Batterie .
Salon de Musique 95, Avenue Raoul Francou Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Between French chanson, blues and rock, Alain Ortega, tireless traveller, knows how to put his talent and fame at the service of human causes
