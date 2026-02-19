Concert Alain Ortega & Modjo Band Salon de Musique Salon-de-Provence

Concert Alain Ortega & Modjo Band

Mercredi 4 mars 2026 de 20h à 22h30. Salon de Musique 95, Avenue Raoul Francou Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 14 – 14 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 20:00:00

fin : 2026-03-04 22:30:00

Date(s) :

2026-03-04

Entre chanson française, blues et rock, Alain Ortega, infatigable voyageur, sait mettre son talent et sa notoriété au service des causes humaines

20h00 Première partie Atelier de l’IMFP encadré par Bastien Roblot



Loup Marchetti Batterie

Vincent Cuccia Basse

Esteban Soriano Clarinette

Tim Gauby Guitare

Tissio Misciglia Guitare

Léna Larcher Chant



21h00 Alain Ortega



Ses textes sont à l’image de sa voix, graves, chauds et attachants. Ses compositions personnelles et ses reprises de la chanson française (Brel, Ferrat, Bourvil, Christophe, Bashung…) bénéficient d’un accompagnement haut de gamme, quintet instrumental où les sons acoustiques côtoient la guitare électrique tranchante et lumineuse de Laurent Menier.



Alain ORTEGA Chant

Denis GUERIN Guitare

Aurélien NOWAK Violoncelle

Alexandre LANTIERI Saxophone Clarinette

Flore GALAIS Contrebasse

Philippe JARDIN Batterie .

Salon de Musique 95, Avenue Raoul Francou Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Between French chanson, blues and rock, Alain Ortega, tireless traveller, knows how to put his talent and fame at the service of human causes

L’événement Concert Alain Ortega & Modjo Band Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme de Salon de Provence