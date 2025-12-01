Concert Alain Souchon, accompagné par Ours & Pierre Souchon Quai de la Réunion Le Havre
Concert Alain Souchon, accompagné par Ours & Pierre Souchon Quai de la Réunion Le Havre mardi 16 décembre 2025.
Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre Seine-Maritime
Début : 2025-12-16 20:00:00
fin : 2025-12-16
2025-12-16
Il y a un peu plus de 4 ans, Alain Souchon publiait un nouvel album acclamé par la critique, Âme fifties , fruit d’une étroite collaboration avec ses deux fils. S’en est suivi une tournée triomphale de plus de 100 dates.
Cette année, Alain Souchon repartira pour une nouvelle tournée accompagné de Ours et de Pierre Souchon. C’est tous les trois sur scène qu’ils s’apprêtent à revisiter le répertoire d’Alain Souchon, entre titres incontournables, perles rares et quelques surprises. .
Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 92 52 52
