Concert Alain Souchon Le Capitole en Champagne Châlons-en-Champagne

Marne

Concert Alain Souchon Le Capitole en Champagne 68 Avenue du Président Roosevelt Châlons-en-Champagne Marne

Début : 2025-09-27 20:00:00

fin : 2025-09-27 22:00:00

2025-09-27

Tout public

Il y a un peu plus de 4 ans, Alain Souchon publiait un nouvel album acclamé par la critique, Âme fifties, fruit d’une étroite collaboration avec ses deux fils. S’en est suivi une tournée triomphale de plus de 100 dates.

Cette année, Alain Souchon repartira pour une nouvelle tournée, accompagné de Ours et de Pierre Souchon. C’est tous les trois sur scène qu’ils s’apprêtent à revisiter le répertoire d’Alain Souchon, entre titres incontournables, perles rares et quelques surprises. .

