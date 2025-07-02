Concert Alan Stivell avenue de Skibbereen Penmarch

Concert Alan Stivell

avenue de Skibbereen Salle Cap Caval Penmarch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 20:30:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

A l’âge de dix ans, Alan Stivell faisait résonner dans la cathédrale de Vannes la Telenn Gentañ, première harpe celtique de la Bretagne des temps modernes.

Soixante-dix ans après, il repart sur la route des églises et des cathédrales de Bretagne et d’Europe, pour présenter un projet unique un concert qui revisite son œuvre dans un format intimiste, “Cœur et Âme Kalon hag Ene”.

Titres fondateurs et morceaux rares seront mis à l’honneur dans une formule spécifiquement adaptée à ce retour aux sources son chant et sa dernière harpe conçue par l’artiste lui-même, offrant la pureté cristalline autant que les possibilités de l’électronique, accompagné par Tangi Miossec, claviériste hors pair. .

avenue de Skibbereen Salle Cap Caval Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 58 60 19

