Concert : Alas, un Homme Groupe Manoir de la Noë Bruz

Entrée libre

**Cet été, le Manoir de la Noë s’anime à nouveau. Après le succès de l’année dernière, tous les habitants et habitantes sont invités à profiter de ce cadre privilégié où petits et grands pourront se retrouver dans une ambiance chaleureuse.**

Un homme qui chante en jouant à la fois la guitare, la basse et la batterie. Il donne son corps et son être à ses chansons joyeusement mélancoliques.

Organisé par [la Guinguette La Vadrouille.](https://www.la-vadrouille.bzh/guinguette.html)

**Rendez-vous le vendredi 11 juillet à 20h au Manoir de la Noë.**

Début : 2025-07-11T20:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-11T22:00:00.000+02:00

Manoir de la Noë 26 rue de la Noë 35170 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine