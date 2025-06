Concert Albaïne Café épicerie du PLAN B La Turballe 26 juin 2025 20:00

Loire-Atlantique

Concert Albaïne Café épicerie du PLAN B 12, place du Marché La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-26 20:00:00

fin : 2025-06-26 22:00:00

Date(s) :

2025-06-26

ALBAÏNE nous livre une pop électro en français, un voyage entre ombre et lumière, avec quelques influences orientales. Des textes souvent engagés, empreints des difficultés infligées par la vie, qui s’inspirent de ses rêves, un peu, de ses cauchemars, beaucoup, et posés sur des instrus électroniques plutôt dansantes.

Comme une transe hypnotique et salvatrice pour mieux chasser les idées noires… Textes, mélodies, arrangements, ALBAÏNE s’occupe de tout et interprète pour le moment son répertoire seule sur scène avec machine et synthé.

Pour en savoir plus : https://www.facebook.com/AlbaineMusique .

Café épicerie du PLAN B 12, place du Marché

La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 72 66 30 12 association@leplanb-laturballe.fr

