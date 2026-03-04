Concert « Alberto Visconti », Margarita Lounge Café, Aoste

Concert « Alberto Visconti » Samedi 21 mars, 18h00 Margarita Lounge Café

À l’occasion de la Journée mondiale de la poésie, l’Alliance Française Vallée d’Aoste présentera un concert d’Alberto Visconti, qui proposera des lectures, du storytelling et des chansons autour de la fi gure d’Arthur Rimbaud. L’événement offrira au public un moment immersif et convivial, mêlant musique et poésie, et mettant en lumière la richesse expressive de la langue française ainsi que la puissance évocatrice des mots et de la chanson.

Activité organisée par Alliance Française Vallée d’Aoste

Margarita Lounge Café 5, Piazza Roncas, Aosta Aoste 11100 Vallée d'Aoste

Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie