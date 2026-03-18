Concert Alborosie + Sika Rlion Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre

Concert Alborosie + Sika Rlion

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 20:00:00

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

La musique de Sika Rlion est un vrai remède aux coups de mou. À l’image de son île, l’artiste Réunionnaise rayonne et nous livre un savoureux mélange de trap, reggae et r’n’b teinté de Maloya. Tout comme Davy Sicard ou Danyèl Waro, elle manie à la perfection ce genre musical de caractère, avec des textes aux punchlines bien ciselées entre français et créole. Son premier album Endemik est fait de mélodies taillées pour danser, qui dévoilent une artistes surprenantes aux multiples facettes.

Réservation obligatoire. .

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 00 38

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English : Concert Alborosie + Sika Rlion

L’événement Concert Alborosie + Sika Rlion Le Havre a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie