Concert Alchimie Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin

Concert Alchimie

Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin Lot-et-Garonne

Date : 2025-07-18

fin : 2025-07-18

2025-07-18

Groupe pop-rock composé de 4 musiciens, Frédéric au chant et guitare, Laurent guitare lead , Jean -Philippe basse et Didier batterie, tous originaires du Bergeracois en Dordogne.

Réservation conseillée.

Groupe pop-rock composé de 4 musiciens, Frédéric au chant et guitare, Laurent guitare lead , Jean -Philippe basse et Didier batterie, tous originaires du Bergeracois en Dordogne. Fort de plusieurs années d’expérience le groupe délivre des reprises soigneusement sélectionnées dans les grands standards pop-rock. Chaque musicien venant de styles différents, ils ont pu s’enrichir de ce mélange (d’où le nom du groupe Alchimie ) en adaptant à leur style quelques uns de ces titres avec aussi une proposition de leurs compositions.

Des titres en espagnol français et anglais ouvrent une diversité et élargissent le champ des morceaux choisis.

Réservation conseillée. .

Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 85 85

English : Concert Alchimie

Pop-rock band made up of 4 musicians, Frédéric on vocals and guitar, Laurent on lead guitar, Jean-Philippe on bass and Didier on drums, all from the Bergerac region in the Dordogne.

Reservations recommended.

German : Concert Alchimie

Pop-Rock-Gruppe aus 4 Musikern, Frédéric mit Gesang und Gitarre, Laurent mit Lead-Gitarre, Jean-Philippe mit Bass und Didier mit Schlagzeug, alle aus Bergeracois in der Dordogne.

Reservierung empfohlen.

Italiano :

Gruppo pop-rock composto da 4 musicisti, Frédéric alla voce e alla chitarra, Laurent alla chitarra solista, Jean-Philippe al basso e Didier alla batteria, tutti della zona di Bergerac in Dordogna.

Prenotazione consigliata.

Espanol : Concert Alchimie

Grupo de pop-rock compuesto por 4 músicos, Frédéric a la voz y a la guitarra, Laurent a la guitarra solista, Jean-Philippe al bajo y Didier a la batería, todos de la región de Bergerac, en Dordoña.

Se recomienda reservar.

