Concert Aldebert Helldebert Enfantillages 666 Maxéville

rue du zénith Maxéville Meurthe-et-Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-03 20:00:00

fin : 2025-10-03

2025-10-03

Aldebert, c’est l’artiste qui réussit l’exploit de rassembler toutes les générations autour de chansons à la fois tendres, drôles et engagées. Avec ses mélodies accrocheuses et ses textes malins, il éveille les plus jeunes à la curiosité du monde, tout en réveillant l’enfant qui sommeille chez les adultes. Dans son univers singulier, chaque morceau est une invitation à partager, rêver, rire et réfléchir ensemble. Ses spectacles sont de véritables moments de complicité familiale, où la musique devient un terrain de jeu intergénérationnel.

Avec « Enfantillages 666 », Aldebert (ou plutôt Helldebert, son alter ego rock) explore sa passion de toujours le metal. Ce nouveau projet aux accents plus musclés mêle énergie brute, humour noir et tendresse décalée, dans une ambiance savamment dosée entre frissons et fun. Car oui, le metal peut aussi être un cocon réconfortant, une cour de récré sauvage et libératrice ! Ce concert s’annonce comme un joyeux exutoire à vivre en famille, de 5 à 125 ans. Une chose est sûre le rock’n roll n’a pas d’âge, et avec Aldebert, il a même des couettes et un cartable !

Infos et réservations sur le site internet.Tout public

rue du zénith Maxéville 54320 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 93 27 27

English :

Aldebert is the artist who succeeds in bringing all generations together around songs that are at once tender, funny and committed. With his catchy melodies and clever lyrics, he awakens the curiosity of the world in young children, while awakening the child in adults. In his singular universe, each song is an invitation to share, dream, laugh and reflect together. His shows are true moments of family complicity, where music becomes an intergenerational playground.

With « Enfantillages 666 », Aldebert (or rather Helldebert, his rock alter ego) explores his lifelong passion: metal. This new, more muscular project blends raw energy, dark humor and quirky tenderness, in an atmosphere skilfully balanced between thrills and fun. Yes, metal can also be a comforting cocoon, a wild and liberating playground! This concert promises to be a joyous outlet for the whole family, from 5 to 125 years old. One thing’s for sure: rock’n’roll is ageless, and with Aldebert, it even comes with pigtails and a schoolbag!

Information and reservations on the website.

German :

Aldebert ist ein Künstler, dem es gelingt, alle Generationen in seinen zärtlichen, lustigen und engagierten Liedern zu vereinen. Mit seinen eingängigen Melodien und klugen Texten weckt er bei den Jüngsten die Neugier auf die Welt und weckt gleichzeitig das Kind, das in den Erwachsenen schlummert. In seinem einzigartigen Universum ist jedes Stück eine Einladung zum Teilen, Träumen, Lachen und gemeinsamen Nachdenken. Seine Auftritte sind echte Familienmomente, in denen die Musik zu einem generationsübergreifenden Spielfeld wird.

Mit « Enfantillages 666 » erkundet Aldebert (oder eher Helldebert, sein rockiges Alter Ego) seine lebenslange Leidenschaft: den Metal. Dieses neue Projekt mit muskulöseren Akzenten vereint rohe Energie, schwarzen Humor und schräge Zärtlichkeit in einer Atmosphäre, die gekonnt zwischen Gänsehaut und Spaß dosiert ist. Denn ja, Metal kann auch ein tröstlicher Kokon sein, ein wilder und befreiender Schulhof! Dieses Konzert verspricht ein fröhliches Ventil für die ganze Familie von 5 bis 125 Jahren zu werden. Eines ist sicher: Rock’n’Roll kennt kein Alter, und mit Aldebert hat er sogar Bettdecken und einen Schulranzen!

Infos und Reservierungen auf der Website.

Italiano :

Aldebert è l’artista che riesce a riunire tutte le generazioni intorno a canzoni tenere, divertenti e impegnate. Con le sue melodie orecchiabili e i suoi testi intelligenti, risveglia la curiosità dei più giovani nei confronti del mondo, risvegliando allo stesso tempo il bambino sopito negli adulti. Nel suo mondo unico, ogni canzone è un invito a condividere, sognare, ridere e riflettere insieme. I suoi spettacoli sono veri e propri momenti di complicità familiare, dove la musica diventa un parco giochi intergenerazionale.

Con « Enfantillages 666 », Aldebert (o meglio Helldebert, il suo alter ego rock) esplora la sua passione di sempre: il metal. Questo nuovo progetto, più muscolare, mescola energia grezza, umorismo dark e tenerezza eccentrica, in un’atmosfera sapientemente bilanciata tra brividi e divertimento. Perché sì, il metal può anche essere un bozzolo confortante, un parco giochi selvaggio e liberatorio! Questo concerto promette di essere uno sfogo gioioso per tutta la famiglia, dai 5 ai 125 anni. Una cosa è certa: il rock’n’roll non ha età e con Aldebert ha anche le treccine e lo zainetto!

Informazioni e prenotazioni sul sito web.

Espanol :

Aldebert es el artista que consigue reunir a todas las generaciones en torno a canciones tiernas, divertidas y comprometidas. Con sus melodías pegadizas y sus letras ingeniosas, despierta la curiosidad de los más jóvenes por el mundo, al tiempo que despierta al niño que dormita en los adultos. En su mundo único, cada canción es una invitación a compartir, soñar, reír y reflexionar juntos. Sus espectáculos son verdaderos momentos de complicidad familiar, donde la música se convierte en un patio de recreo intergeneracional.

Con « Enfantillages 666 », Aldebert (o más bien Helldebert, su alter ego rockero) explora su pasión de toda la vida: el metal. Este nuevo proyecto, más musculoso, mezcla energía bruta, humor negro y ternura estrafalaria, en una atmósfera hábilmente equilibrada entre emoción y diversión. Porque sí, ¡el metal también puede ser un capullo reconfortante, un patio de recreo salvaje y liberador! Este concierto promete ser un desahogo para toda la familia, de 5 a 125 años. Una cosa es segura: el rock’n’roll no tiene edad y, con Aldebert, ¡hasta coletas y mochila!

Información y reservas en el sitio web.

