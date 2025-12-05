Concert Aldo Artie Restaurant Les Pieds Bleus Saint-Gengoux-le-National
Concert Aldo Artie
Restaurant Les Pieds Bleus 18 avenue de la promenade Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire
Début : 2025-12-05 20:30:00
Aldo Artie, c’est un aller simple pour les grands espaces nord-américains. Porté par sa guitare et ses harmonicas, il revisite avec émotion et malice les répertoires folk, country et bluegrass des années 60 jusqu’à nos jours. De Bob Dylan à Sierra Ferrell, de Neil Young à Nick Shoulders, il tisse un fil entre les géants d’hier et les voix d’aujourd’hui, dans un concert chaleureux ponctué d’anecdotes, de récits et d’humour.
Début du concert à 20h30.
La cuisine fermera ce jour là à 21h30. .
Restaurant Les Pieds Bleus 18 avenue de la promenade Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 45 40 65 lespiedsbleus71@gmail.com
