Concert aléatoire, le Tire-Fesses Théâtre du Jean Baptiste Chaillé-les-Marais

Concert aléatoire, le Tire-Fesses

Théâtre du Jean Baptiste 44, rue du 11 novembre Chaillé-les-Marais Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 20:30:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Récital de chansons érotiques

Le Tire-fesses est un concert interactif, acoustique, coquin et convivial dont vous êtes les héro-ïnes d’un soir: devant vous six chanteurs a-cappella, le Sex’Tet. Pendant 69 minutes, les tubes grivois s’enchaînent…mais jamais dans le même sens. Une façon ludique de partager tantôt les refrains, tantôt l’histoire des chansons, tout en s’en payant une bonne tranche, collectivement. .

Théâtre du Jean Baptiste 44, rue du 11 novembre Chaillé-les-Marais 85450 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 78 78 secretariat@theatre-lejeanbaptiste.fr

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Recital of erotic songs

L’événement Concert aléatoire, le Tire-Fesses Chaillé-les-Marais a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud