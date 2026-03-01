Concert

Rue de la Halle aux Toiles Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 16:30:00

fin : 2026-03-29 17:30:00

Date(s) :

2026-03-29

Pour cet avant-dernier concert de notre saison musicale, nous avons invité François Salque, violoncelliste renommé que nous avions déjà reçu avec l’accordéoniste Vincent Peirani. Pour ce concert, il revient en duo avec Samuel Strouk, guitariste, pour nous proposer un programme allant d’Astor Piazzola à Django Reinhardt et de Felix Mendelssohn à Tchaïkovsky, avec des compositions de Samuel Strouk.

Loco cello projette un éclairage fascinant, tantôt élégant et lyrique, tantôt virtuose et incandescent, sur le jazz, le tango, le classique et les musiques traditionnelles d’Europe centrale.

François Salque, figure incontournable de la scène musicale internationale, connu pour son engagement pour la musique de notre temps, est à l’origine de nombreuses créations mêlant inspiration contemporaine et musique traditionnelle.

Le phrasé vibrant et intense de ce violoncelliste mêlant sensibilité et virtuosité s’harmonise parfaitement avec l’éclectisme de Samuel Strouk, compositeur et chef d’orchestre abordant avec aisance de multiples langages musicaux.

Les concerts de ces deux musiciens particulièrement créatifs sont rythmés par d’étonnantes cascades sonores avec une intuition inouïe des croisements, qu’ils réinventent, alliant maîtrise et qualité de son au génie de l’interprétation.

Nul doute que tous deux vous feront voyager, dans un moment de pure musicalité.

Réservation auprès de l’Office de tourisme d’Alençon

38 Rue aux Sieurs

Plein tarif 18€

Tarif abonné (aux amis de la musique) 12€

16h30 à la Halle aux Toiles .

Rue de la Halle aux Toiles Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 80 66 33

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English : Concert

L’événement Concert Alençon a été mis à jour le 2026-03-10 par OT CUA ALENCON