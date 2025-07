Concert Alex David Happy Dock Le Havre

Concert Alex David Happy Dock Le Havre jeudi 17 juillet 2025.

Concert Alex David

Happy Dock Chaussée Georges Pompidou Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17 20:00:00

fin : 2025-07-17

Date(s) :

2025-07-17

Artiste d’origine internationale installé en France, Alex David propose une pop romantique et raffinée, alliant compositions originales et reprises de grands classiques français et internationaux.

Artiste d’origine internationale installé en France, Alex David propose une pop romantique et raffinée, alliant compositions originales et reprises de grands classiques français et internationaux. .

Happy Dock Chaussée Georges Pompidou Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 50 51

English : Concert Alex David

A French-born artist of international origin, Alex David offers refined, romantic pop, combining original compositions and covers of French and international classics.

German :

Alex David ist ein Künstler mit internationalen Wurzeln, der in Frankreich lebt. Er bietet einen romantischen und raffinierten Pop, der Eigenkompositionen und Coverversionen von französischen und internationalen Klassikern verbindet.

Italiano :

Artista internazionale con base in Francia, Alex David propone uno stile pop raffinato e romantico, combinando composizioni originali e cover di grandi classici francesi e internazionali.

Espanol :

Artista internacional afincado en Francia, Alex David ofrece un estilo pop refinado y romántico, combinando composiciones originales y versiones de grandes clásicos franceses e internacionales.

L’événement Concert Alex David Le Havre a été mis à jour le 2025-07-08 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie