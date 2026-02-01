Concert Alex DE VREE et Christophe MARLET Unplugged Café théâtre Le Poche Pornic

Concert Alex DE VREE et Christophe MARLET Unplugged

Café théâtre Le Poche 1 place de Halles Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 20:30:00

fin : 2026-02-28 20:30:00

Date(s) :

2026-02-28

Concert proposé par Le Poche

Pour son premier concert, la salle Le Poche frappe fort en réunissant la crème de la crème du Pays de Retz pour une soirée acoustique d’exception. Oubliez l’ambiance habituelle des cafés-concerts et laissez-vous porter par un format unplugged et intimiste, où chaque note compte

Cette soirée se décline en deux temps forts

Alex De Vree Un voyage authentique entre Folk, Blues et Soul.

Christophe Marlet (Nada Mas) Une immersion sonore aux influences Sud-Américaines et Africaines.

Chaque artiste proposera son propre set, séparé par un entracte convivial. Et si l’énergie est au rendez-vous, la soirée pourrait bien se prolonger par un bœuf improvisé entre les deux musiciens autour du bar ! .

Café théâtre Le Poche 1 place de Halles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 88 28 12 le.poche.pornic@gmail.com

