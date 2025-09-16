Concert ALEX DE VREE Nazelles-Négron

Concert ALEX DE VREE Nazelles-Négron vendredi 27 mars 2026.

4 place Albert Delépine Nazelles-Négron Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : Vendredi 2026-03-27 21:00:00

Le vendredi 27 et samedi 28 mars à 21h venez découvrir le concert du trio « ALEX DE VREE ».

Sur scène, l’énergie de ces trois musiciens émane de leur complicité.

Alex de Vree Trio allie Blues, Folk, Soul et mêle ses propres compositions à quelques standards de l’Americana. Avec des accents modernes, il chante le mal être, les peines et l’espoir et raconte des histoires de vie, entre injustice, plaisirs et souffrances, tout en gardant un esprit collant à la réalité d’aujourd’hui.

Alex de Vree (chant, guitare)

Erwan Le Fichant (guitare, percussions, choeurs)

Vincent Duval (Basse) 15 .

4 place Albert Delépine Nazelles-Négron 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 9 86 38 99 39 reservation@demelerlanuit.fr

English :

On Friday March 27 and Saturday March 28 at 9pm, come and discover the concert by the trio « ALEX DE VREE ».

German :

Am Freitag, den 27. und Samstag, den 28. März um 21 Uhr erleben Sie ein Konzert des Trios « ALEX DE VREE ».

Italiano :

Venerdì 27 e sabato 28 marzo alle 21.00, venite a godervi il concerto del trio « ALEX DE VREE ».

Espanol :

El viernes 27 y el sábado 28 de marzo a las 21:00 h, venga a disfrutar de un concierto del trío « ALEX DE VREE ».

