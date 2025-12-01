Concert Alex Le Bail ZAC du Mont de Magny Gisors

Concert Alex Le Bail

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 20:30:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Pop rock

Auteur-compositeur et interprète, Alex Le Bail s’est fait remarquer par une chanson jouée à sa fenêtre pendant le confinement. Il a sorti un premier EP intitulé La Vie puis un album Nouveau départ et son nouvel album est sorti en 2025. Ses textes sont inspirés de son vécu, et de ce qu’il a pu rencontrer au fil des années, et sauront vous permettre de vous identifier à travers sa musique. Il est souvent comparé à Indochine par son style musical. .

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

