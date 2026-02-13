Concert Alexandra Caselli Espace Frichet Luxeuil-les-Bains
Concert Alexandra Caselli Espace Frichet Luxeuil-les-Bains jeudi 19 mars 2026.
Concert Alexandra Caselli
Espace Frichet 1 Rue de Grammont Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-19 15:00:00
fin : 2026-06-11 16:30:00
Date(s) :
2026-03-19 2026-06-11 2026-07-02
Alexandra Caselli chante pour vous! Chansons françaises et internationales. .
Espace Frichet 1 Rue de Grammont Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Alexandra Caselli
L’événement Concert Alexandra Caselli Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-13 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)