Concert Alexandra Caselli Espace Frichet Luxeuil-les-Bains

Concert Alexandra Caselli

Espace Frichet 1 Rue de Grammont Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 15:00:00

fin : 2026-06-11 16:30:00

Date(s) :

2026-03-19 2026-06-11 2026-07-02

Alexandra Caselli chante pour vous! Chansons françaises et internationales. .

Espace Frichet 1 Rue de Grammont Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

English : Concert Alexandra Caselli

