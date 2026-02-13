Concert Alexandra Caselli Espace Frichet Luxeuil-les-Bains

Concert Alexandra Caselli Espace Frichet Luxeuil-les-Bains jeudi 19 mars 2026.

Concert Alexandra Caselli

Espace Frichet 1 Rue de Grammont Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-19 15:00:00
fin : 2026-06-11 16:30:00

Date(s) :
2026-03-19 2026-06-11 2026-07-02

Alexandra Caselli chante pour vous! Chansons françaises et internationales.   .

Espace Frichet 1 Rue de Grammont Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41  tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Alexandra Caselli

L’événement Concert Alexandra Caselli Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-13 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)