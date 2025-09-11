Concert Alexis Hauchard Jazz Piano Happy Dock Le Havre

Concert Alexis Hauchard Jazz Piano Happy Dock Le Havre jeudi 11 septembre 2025.

Concert Alexis Hauchard Jazz Piano

Happy Dock Chaussée Georges Pompidou Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-11 20:00:00
fin : 2025-09-11

Date(s) :
2025-09-11

Le Happy Dock vibrera au son du Jazz avec Alexis Hauchard en live et sa chanteuse.   .

Happy Dock Chaussée Georges Pompidou Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 50 51 

English : Concert Alexis Hauchard Jazz Piano

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Alexis Hauchard Jazz Piano Le Havre a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie