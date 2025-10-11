Concert : Alexis HK et Benoît Dorémus – Inavouable Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire

Concert : Alexis HK et Benoît Dorémus – Inavouable Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire samedi 11 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-11 20:00 –

Gratuit : non de 11€à 25€ à partir de 12 ans Tout public

À deux, Alexis HK et Benoît Dorémus s’autorisent ce qu’ils ne devraient pas. Ils ont commencé autour d’un verre de vin pour le simple plaisir de se dire des horreurs. Face à l’engouement du public, ils en ont fait un spectacle à part entière ! Dans l’intimité d’une loge, les deux amis improvisent des chansons “qui n’auraient jamais dû arriver jusqu’ici” : des histoires de tractopelle, de vieux pétards, de gifles jésuites, de tutos survivalistes… Un concert décomplexé pour rire de la vie et de l’actualité !

Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire 44980

02 40 68 16 39 http://www.sainte-luce-loire.com billetterie@sainte-luce-loire.com https://web.digitick.com/inavouable-concert-theatre-ligeria-sainte-luce-sur-loire-11-octobre-2025-css5-villedesaintelucesurloire-pg101-ri11114721.html