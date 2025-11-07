Concert Alexis HK et Benoit Dorémus Espace culturel Les Halles Tonnay-Charente
Espace culturel Les Halles 14 rue de Verdun Tonnay-Charente Charente-Maritime
Début : 2025-11-07 20:30:00
fin : 2025-11-07
Alexis HK et Benoit Dorémus Inavouable
Espace culturel Les Halles 14 rue de Verdun Tonnay-Charente 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 17 80 musiquesactuelles@agglo-rochefortocean.fr
English : Concert Alexis HK and Benoit Dorémus
Alexis HK and Benoit Dorémus Inavouable
German : Konzert Alexis HK und Benoit Dorémus
Alexis HK und Benoit Dorémus Unvergesslich
Italiano :
Alexis HK e Benoit Dorémus Inavouable
Espanol :
Alexis HK y Benoit Dorémus Inavouable
