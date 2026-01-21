Concert Alexis Spitback (fingerstyle) Niedermodern

Concert Alexis Spitback (fingerstyle)

10 rue de l’Artisanat Niedermodern Bas-Rhin

Début : Samedi 2026-02-21 19:00:00

fin : 2026-02-21 22:30:00

2026-02-21

Guitariste depuis bientôt 20 ans, Alexis vous propose un set entièrement instrumental de grands classiques intergénérationnels. Il vous présentera également son album acoustique avec ses compositions personnelles.

Avec sa technique de fingerstyle, qui consiste à jouer plusieurs parties instrumentales en même temps (Rythmique, mélodies, percu…). Il vous transportera dans une ambiance harmonieuse et conviviale !

Pour les amateurs de Andy McKee, Trace Bundy, Mark Knopfler

https://fb.watch/D8sioOB3pb/

Concert dans le pub.

Places assises limitées, réservation requise pour le repas.

Pour continuer à faire vivre les concerts dans une ambiance conviviale, nos formules évoluent en 2026

Dîner-concert planchette de finger food variés (tenders poulet, acras, falafels, légumes à diper, grilled cheese…) ¿ 19€ (12€ pour les enfants 12 ans)

Concert seul 10€, une conso offerte (places au comptoir)

À vous de choisir !

Merci de soutenir la musique live locale !

Repas dès 19h. Concert à 20h30. .

10 rue de l’Artisanat Niedermodern 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 3 68 03 82 99 info@microbrasserie-septenaire.fr

English :

A guitarist for almost 20 years, Alexis offers an entirely instrumental set of intergenerational classics. He will also present his acoustic album of his own compositions.

