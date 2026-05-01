Rosheim

Concert Alexis Spitback

Rue du Neuland Rosheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-07 19:30:00

fin : 2026-05-07 22:00:00

Date(s) :

2026-05-07

Alexis Spitback, véritable virtuose de la guitare, débarque pour faire vibrer le Schnakeloch comme jamais. Buvette et petite restauration sur place.

Préparez-vous à prendre une claque…

Alexis Spitback, véritable virtuose de la guitare, débarque pour faire vibrer le Schnakeloch comme jamais. Entre technique bluffante, énergie débordante et solos à couper le souffle, il transforme chaque morceau en moment intense.

Un artiste qui ne laisse personne indifférent, capable d’enflammer la scène en quelques notes et de te faire voyager entre puissance rock et finesse musicale .

Rue du Neuland Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 46 73 58 schnakeloch@gmail.com

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English :

Guitar virtuoso Alexis Spitback is on hand to rock the Schnakeloch like never before. Refreshments and snacks on site.

L’événement Concert Alexis Spitback Rosheim a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile