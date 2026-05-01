Concert Alexis Spitback Rosheim
Concert Alexis Spitback Rosheim jeudi 7 mai 2026.
Rosheim
Concert Alexis Spitback
Rue du Neuland Rosheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-07 19:30:00
fin : 2026-05-07 22:00:00
Date(s) :
2026-05-07
Alexis Spitback, véritable virtuose de la guitare, débarque pour faire vibrer le Schnakeloch comme jamais. Buvette et petite restauration sur place.
Préparez-vous à prendre une claque…
Alexis Spitback, véritable virtuose de la guitare, débarque pour faire vibrer le Schnakeloch comme jamais. Entre technique bluffante, énergie débordante et solos à couper le souffle, il transforme chaque morceau en moment intense.
Un artiste qui ne laisse personne indifférent, capable d’enflammer la scène en quelques notes et de te faire voyager entre puissance rock et finesse musicale .
Rue du Neuland Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 46 73 58 schnakeloch@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Guitar virtuoso Alexis Spitback is on hand to rock the Schnakeloch like never before. Refreshments and snacks on site.
L’événement Concert Alexis Spitback Rosheim a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile
À voir aussi à Rosheim (Bas-Rhin)
- Soirée découverte de la nouvelle carte des vins Rosheim 7 mai 2026
- Concert Gaël Farny Rosheim 8 mai 2026
- La journée du bien être Rosheim 10 mai 2026
- Concert Wilcox Band Rosheim 13 mai 2026
- Tournois de Pétanque au Schnakeloch Rosheim 14 mai 2026