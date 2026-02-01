CONCERT ALFREDO BUENDIA Salies-du-Salat

CONCERT ALFREDO BUENDIA Salies-du-Salat vendredi 6 février 2026.

CONCERT ALFREDO BUENDIA

CASINO Salies-du-Salat Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06 20:00:00
fin : 2026-02-06

Date(s) :
2026-02-06

Concert au Casino de Salies-du-Salat !
Concert de Jazz, bossa   .

CASINO Salies-du-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 97 11 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert at the Casino de Salies-du-Salat!

L’événement CONCERT ALFREDO BUENDIA Salies-du-Salat a été mis à jour le 2026-01-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE