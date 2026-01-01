Concert Ali Veejay Raisin & Bulles La Rochelle
Concert Ali Veejay Raisin & Bulles La Rochelle vendredi 30 janvier 2026.
Concert Ali Veejay
Raisin & Bulles 79 rue Émile Normandin La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 20:00:00
fin : 2026-01-30
Date(s) :
2026-01-30
L’artiste Ali Veejay sera présent à la Cave Raisin & Bulles Tasdon pour notre plus grand plaisir le vendredi 30 janvier dès 20h.
Raisin & Bulles 79 rue Émile Normandin La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 73 88 40 77 contact@raisinetbulles.com
English : Concert Ali Veejay
The artist Ali Veejay will be at the Cave Raisin & Bulles Tasdon to entertain us on Friday January 30 from 8pm.
