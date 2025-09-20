Concert Alice et Louis promenade sur le monde Eglise Souterraine Saint-Jean Aubeterre-sur-Dronne

Eglise Souterraine Saint-Jean 18 Rue Saint-Jean Aubeterre-sur-Dronne Charente

Début : 2025-09-20 18:30:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Le samedi soir, le festival atteindra son apogée avec un concert envoûtant. Plongez dans une soirée de détente et de divertissement, égayée par la musique du monde , créant ainsi une atmosphère vibrante au cœur d’Aubeterre-sur-Dronne.

Eglise Souterraine Saint-Jean 18 Rue Saint-Jean Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 62 71 albaterra.aubeterre@gmail.com

English :

On Saturday evening, the festival reaches its climax with a spellbinding concert. Immerse yourself in an evening of relaxation and entertainment, enlivened by world music, creating a vibrant atmosphere in the heart of Aubeterre-sur-Dronne.

German :

Am Samstagabend erreicht das Festival mit einem fesselnden Konzert seinen Höhepunkt. Tauchen Sie ein in einen Abend voller Entspannung und Unterhaltung, der durch Weltmusik aufgelockert wird und eine vibrierende Atmosphäre im Herzen von Aubeterre-sur-Dronne schafft.

Italiano :

Il sabato sera, il festival raggiunge il suo culmine con un concerto incantato. Immergetevi in una serata di relax e divertimento, allietata dalla musica mondiale, creando un’atmosfera vibrante nel cuore di Aubeterre-sur-Dronne.

Espanol :

El sábado por la noche, el festival alcanza su punto culminante con un concierto fascinante. Sumérjase en una velada de relajación y entretenimiento amenizada por músicas del mundo, creando un ambiente vibrante en el corazón de Aubeterre-sur-Dronne.

