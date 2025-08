Concert Alice et Pape Cissokho Happy Dock Le Havre

Concert Alice et Pape Cissokho Happy Dock Le Havre samedi 9 août 2025.

Concert Alice et Pape Cissokho

Happy Dock Chaussée Georges Pompidou Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-09 20:00:00

fin : 2025-08-09

Date(s) :

2025-08-09

Alice et Pape Cissokho, c’est la rencontre de deux instruments cousins la harpe et la kora. Elle est harpiste classique, lui est griot sénégalais perpétuant la tradition de ses ancêtres.

Depuis plus de 15 ans, ils proposent des programmes originaux et subtils, qui rapprochent les patrimoines traditionnels et classiques, à priori éloignés, dans un souci d’authenticité et de raffinement. Ils sillonnent les routes ensemble et avec d’autres artistes de tous horizons (Ballaké Sissoko, ensemble Khaps, Opéra de Rouen…).

Leur dernier album, Ndiakhass, sorti en octobre 2018, les réunit en duo dans un esprit acoustique et de proximité. Le Ndiakhass est un tissu sénégalais composé de différentes étoffes juxtaposées. A l’image de ce patchwork, ils ont composé un langage musical issu du métissage des musiques d’Afrique, Celtiques et Baroques. Les musiques sont superposées et fusionnées dans un melting-pot audacieux et harmonieux. Dépaysement garanti… .

Happy Dock Chaussée Georges Pompidou Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 50 51

English : Concert Alice et Pape Cissokho

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Alice et Pape Cissokho Le Havre a été mis à jour le 2025-08-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie