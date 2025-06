Concert Alice Tunney – Musée Quai Zola Rennes 21 juin 2025

Concert Alice Tunney Musée Quai Zola Rennes Samedi 21 juin, 15h00

Un jardin d’émotions douces et brutes, à écouter les yeux fermés avec une petite tasse de thé. Avec Première fois seule dans cette maison, Alice Tunney livre un premier EP d’une sincérité unique. Un…

Un jardin d’émotions douces et brutes, à écouter les yeux fermés avec une petite tasse de thé.



Avec Première fois seule dans cette maison, Alice Tunney livre un premier EP d’une sincérité unique. Un projet dreamy folk ; intime et organique, tissé de guitares acoustiques, de piano discret et d’une voix cristalline. Elle y chante la solitude, le deuil, la résilience et l’amitié fidèle, en français et anglais.



Née à Rennes, ayant grandi entre Londres et la Bretagne, Alice est franco-britannique. Cette double identité se retrouve dans son travail à travers des sonorités de folk anglaise accompagnée d’une douceur dans l’interprétation de ses textes en français. Après ses débuts de “busking” dans la rue à Dublin, sa voix a grandi au fil des villes, des rencontres, des ruptures et des petits miracles du quotidien. Son écriture est spontanée, presque urgente comme on tient un journal intime.



Entrez libres au Musée ! Cette activité est entièrement gratuite et sans réservation. Attention cependant : la participation se fera dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-21T15:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-21T16:00:00.000+02:00

1

https://mba.rennes.fr/fr/programmation/quai-zola/concert-alice-tunney

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine