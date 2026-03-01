CONCERT ALINE CHEVALIER Saint-Père-en-Retz
CONCERT ALINE CHEVALIER Saint-Père-en-Retz samedi 21 mars 2026.
CONCERT ALINE CHEVALIER
3 Lieu-dit Les Ouiseries Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 19:00:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Concert d’Aline Chevalier en duo avec Gilles Belouin.
Ecoutez les confidences de l’artiste à travers ses chansons intimistes. Entrez dans une parenthèse musicale portée par le piano et le vibraphone.
Plus d’infos sur www.alinechevalier.com
Tarif libre à partir de 10€
Réservation au 06 83 01 13 50
Prolongez la soirée en auberge espagnole sur place. .
3 Lieu-dit Les Ouiseries Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 83 01 13 50 g.belouin@orange.fr
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L’événement CONCERT ALINE CHEVALIER Saint-Père-en-Retz a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Saint Brevin