CONCERT ALINE CHEVALIER

3 Lieu-dit Les Ouiseries Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 19:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Concert d’Aline Chevalier en duo avec Gilles Belouin.

Ecoutez les confidences de l’artiste à travers ses chansons intimistes. Entrez dans une parenthèse musicale portée par le piano et le vibraphone.

Plus d’infos sur www.alinechevalier.com

Tarif libre à partir de 10€

Réservation au 06 83 01 13 50



Prolongez la soirée en auberge espagnole sur place. .

3 Lieu-dit Les Ouiseries Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 83 01 13 50 g.belouin@orange.fr

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English :

L’événement CONCERT ALINE CHEVALIER Saint-Père-en-Retz a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Saint Brevin