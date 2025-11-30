Concert Alingo Jazz big band Zone Bonard Sauveterre-de-Guyenne

Concert Alingo Jazz big band

Zone Bonard Salle Simone Veil Sauveterre-de-Guyenne Gironde

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

L’Alingo Jazz Big Band fait revivre les plus belles pages du répertoire avec la puissance d’un big band et la chaleur d’une voix qui donne vie aux standards. Une occasion de savourer un moment musical vibrant, porté par des musiciens passionnés et une ambiance dynamique. .

Zone Bonard Salle Simone Veil Sauveterre-de-Guyenne 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 01 03 03

English : Concert Alingo Jazz big band

German : Concert Alingo Jazz big band

Italiano :

Espanol : Concert Alingo Jazz big band

L’événement Concert Alingo Jazz big band Sauveterre-de-Guyenne a été mis à jour le 2025-11-17 par OT de l’Entre-deux-Mers