Concert Alingo Jazz big band Zone Bonard Sauveterre-de-Guyenne
Concert Alingo Jazz big band Zone Bonard Sauveterre-de-Guyenne dimanche 30 novembre 2025.
Concert Alingo Jazz big band
Zone Bonard Salle Simone Veil Sauveterre-de-Guyenne Gironde
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
L’Alingo Jazz Big Band fait revivre les plus belles pages du répertoire avec la puissance d’un big band et la chaleur d’une voix qui donne vie aux standards. Une occasion de savourer un moment musical vibrant, porté par des musiciens passionnés et une ambiance dynamique. .
Zone Bonard Salle Simone Veil Sauveterre-de-Guyenne 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 01 03 03
English : Concert Alingo Jazz big band
German : Concert Alingo Jazz big band
Italiano :
Espanol : Concert Alingo Jazz big band
L’événement Concert Alingo Jazz big band Sauveterre-de-Guyenne a été mis à jour le 2025-11-17 par OT de l’Entre-deux-Mers