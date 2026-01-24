Concert | Alix Denavit Les Amis de la Brouette Saint-Aubin-de-Lanquais

Saint-Aubin-de-Lanquais

Concert | Alix Denavit

Les Amis de la Brouette Le Bourg Saint-Aubin-de-Lanquais Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 21:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Indie Folk.

Plus d’informations à venir.

Repas servis avant le spectacle, à partir de 19h sur réservation. .

Les Amis de la Brouette Le Bourg Saint-Aubin-de-Lanquais 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 77 18 56

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English :

L’événement Concert | Alix Denavit Saint-Aubin-de-Lanquais a été mis à jour le 2026-05-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides