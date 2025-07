Concert Alizarina Quartet World électro des Balkans Le Café de l’Ancre Loperhet

Concert Alizarina Quartet World électro des Balkans

Le Café de l’Ancre 60 Lieu-dit Kerlojean Loperhet Finistère

Début : 2025-07-13 20:00:00

fin : 2025-07-13 22:00:00

2025-07-13

Alizarina est un projet musical world-électro porté par le clarinettiste et compositeur breton Simon Phelep. En parallèle d’un parcours solo riche en collaborations, il s’entoure en 2020 de 3 musiciens autour d’un album: Rubia Harmonia. Puisant dans les traditions celtes et d’Europe de l’Est, le groupe propose un mariage subtil entre sonorités acoustique et vigueur électronique.

Ainsi fusionnent les timbres du violon de Marie-Amélie Vivier, du violoncelle de Marie Tissier et de la batterie de Felipe Trez, à ceux des synthétiseurs analogiques et à la clarinette klezmer.

Des textes poétiques et engagés viennent parsemer cet univers instrumental, avec notamment la participation du chanteur breton Denez Prigent sur le titre Zig Zag. Il en résulte une musique puissante, résolument vivante et onirique. » .

